J Kbello gana la novena gala de Tu cara me suena como Elvis Presley

J Kbello lo ha vuelto a hacer. El gaditano ha vuelto a dejar sin palabras al jurado y ha conseguido la máxima puntuación de los cuatro integrantes y del público de plató gracias a su brillante imitación de Elvis Presley.

J Kbello se ha convertido en esta novena gala en tricampeón, siendo el que más galas ha ganado hasta el momento y se sitúa en estos momentos líder de la clasificación a tres puntos de María Parrado.

J Kbello nos ha contado una emotiva historia con su hijo antes de entregarle los 3.000 euros de premio a la asociación ‘El Pulmón de la Bahía’. ¡Escucha la anécdota completa y revive este momento de la gala dándole al play al vídeo de arriba!

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