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Gala 9 | Actuación

¡Nostalgia en estado puro! Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’

El gaditano ha aparecido en plató convertido en el vocalista Carlos Tarque y nos ha hecho vibrar con una canción conocida por todos.

Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’

¡Nostalgia en estado puro! Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique nos regaló un momento único en la pasada gala de Tu cara me suena al meterse en la piel de Daniela Romo. Era la primera vez que se vestía de mujer y quizás por eso no pudo aguantarse la risa.

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El pulsador ha querido darle a Jesulín de Ubrique para esta novena gala de Tu cara me suena un reto aparentemente más sencillo, al menos por ser un grupo que todos hemos escuchado durante años: M-Clan.

Jesulín de Ubrique ha aparecido en plató convertido en Carlos Tarque y ha conseguido que el público tararee y baile con él un tema que revolucionó la industria en los años 2000: ‘Carolina’.

El gaditano ha llenado de buen rollo el escenario y nos ha mantenido con los ojos pegados a la pantalla desde el primer momento. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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