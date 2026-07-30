Vicky, vecina de Piedralaves (Ávila), relata la que fue "la peor noche" de su vida: "La UME dijo que contara con que la casa se iba a quemar"

Piedralaves (Ávila) comienza a recuperar poco a poco la calma tras el devastador incendio que estuvo a punto de alcanzar numerosas viviendas. Aunque algunas casas quedaron completamente calcinadas, otras lograron salvarse gracias al trabajo de los equipos de extinción y de los vecinos que permanecieron en el municipio.

Es el caso de Vicky, una vecina cuya vivienda se ha mantenido intacta. Mientras ella fue desalojada, su marido decidió quedarse para intentar proteger la casa. Ahora, con el peligro remitiendo, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento tanto a él como a todos los profesionales que participaron en la extinción.

"No hay palabras para explicar lo que se vivió"

"Ya estamos mejor, más esperanzados", explica. Sin embargo, reconoce que el impacto sigue siendo enorme. "Entrar en el valle y verlo todo quemado... He dormido en mi casa, pero tengo mucho picor de garganta porque todavía hay mucho humo dentro. La zona donde viven mis padres está completamente arrasada, calcinada. No hay palabras para explicar lo que se vivió aquí el sábado".

Vicky también ha querido destacar el papel de quienes decidieron quedarse en el pueblo mientras el fuego avanzaba. "Yo me fui, pero los valientes que se quedaron aquí, empezando por el alcalde, que ha demostrado la gran persona que es, todos los voluntarios y toda la gente que vivió el infierno que hubo aquí, merecen todo el reconocimiento".

"Tengo que agradecer a la UME de León"

Aunque es consciente de que otras familias lo han perdido todo, asegura que su casa se salvó gracias al esfuerzo de su marido y de la Unidad Militar de Emergencias. "Sé que hay gente que ha perdido mucho más. A mí el fuego se me quedó a las puertas gracias a mi marido y a la UME, que estuvieron horas y horas haciendo cortafuegos. Tengo que agradecer a la UME de León que yo hoy tenga casa".

Recuerda con angustia el momento en que le comunicaron que la vivienda de sus padres había ardido y no conseguía localizar a su marido. "Me dijeron que la casa de mis padres se había quemado. También me dijeron que mi marido no estaba allí y pensé: '¿Dónde está, con lo peligroso que es?'. Cuando por fin me cogió el teléfono solo me dijo: 'Por favor, no me llames, que estoy intentando salvar la casa'".

Según relata, los propios militares fueron sinceros sobre las escasas posibilidades de salvar la vivienda. "La UME le dijo a mi marido que harían todo lo posible, pero que contara con que la casa se iba a quemar. Fue la peor noche de mi vida".

La vecina también cree que, en los primeros momentos del incendio, faltaron medios para hacer frente a las llamas, aunque reconoce que nadie esperaba que el fuego alcanzara tal magnitud. "Cuando el fuego estaba arriba nos faltaron medios, pero nadie pensó que iba a llegar donde llegó".

El avance del incendio fue devastador. "Hay casas que las ha fulminado. Venía con muchísima fuerza y hacía mucho viento", lamenta. Pese a todo, Vicky quiere quedarse con un único mensaje: "Mi mensaje es de agradecimiento".

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