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Las condiciones de un hostelero ante el peligro de extinción de la paella: "No es una cuestión de sueldo"

David Ariza habla de las dificultades que tiene el sector para encontrar maestros paelleros. A parte de una pertinente selección de personal, en función de la calidad de uno de los platos más universales de la gastronomía española, el dueño de una arrocería de Alicante explica qué ofrece a sus empleados.

David Ariza, dueño arrocería

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Las alarmas empezaron a saltar hace algún tiempo en los restaurantes españoles especializados en arroces. No encuentran cocineros expertos en paellas con facilidad.

David Ariza es director ejecutivo de una de las arrocerías más populares en Alicante y pese a que el restaurante no cesa en su búsqueda de maestros arroceros, han optado por 'cocinar a fuego lento' ellos mismos a quienes se encargarán de elaborar tan apreciado plato.

"Hacemos una selección pero lo que más buscamos hoy en día es la actitud. Gente que tenga ganas e interés por aprender. El resto corre a cargo de la empresa", explicaba el hostelero. Su plan de formación dura entre seis y ocho semanas.

Reconoce que en el último año él ha disfrutado tan solo de 2 o 3 días de vacaciones. Asegura que esa es su "decisión personal", tomada en favor de su negocio y como un "coste a asumir". Ni mucho menos son las condiciones que ofrece a sus empleados.

¿Empleo estable y bien pagado?

David reconoce que sus trabajadores permanecen en su restaurante en torno al año, cifra que puede parecer baja, pero el empresario afirma que la media del sector se sitúa en los nueve meses. Atribuye esa alta rotación a la falta de oferta de carreras profesionales de largo recorrido.

No cree que ese elevado nivel de movimiento de cocineros y camareros se deba a las malas condiciones laborales y explica las que dan ellos, empezando por un salario de 1.430 euros brutos mensuales por una semana laboral de 37,5 horas, dos días libres consecutivos y, al mes dos de esos días se juntan al fin de semana.

Los tertulianos consideraban 'justito' el sueldo, y por un pequeño aumento, varios bromeaban con apuntarse a la oferta de David.

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