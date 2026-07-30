La jefa de bomberos forestales revela que los incendios se trabajan mejor por las noches: "Tienes mejores condiciones"

El incendio en Vall d'Uixó, en Castellón, parece que por fin se está estabilizando gracias a las condiciones meteorológicas. Tras 9.300 hectáreas calcinadas y 10.000 vecinos desalojados, el Puesto de Mando Avanzado, por fin ha podido perimetrarlo.

Esta mañana hemos hablado con Cristina Canós, jefa de la unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, que nos cuenta que "estos días han sido complicados porque toda esta zona, mi patio de juegos prácticamente, ha ardido".

La profesional confiesa que le duele ver zonas que ella misma se imaginaba que podrían arden algún día, realmente han llegado a vivir esa situación. "Será complicado ver que por donde tu paseas, o donde has estado protegiendo esa zona, son cenizas, árboles quemados...".

Además, Cristina cuenta que ella vio el inicio del fuego y ha estado ahí hasta el final, y asegura: "La vegetación que tenemos en estas zonas tiene mucha carga por lo que ha habido ratos en los que ha estado descontrolado".

"Tienes mejores condiciones"

La jefa de Unidad de Bomberos nos deja un dato clave para la extinción de incendios y es que la noche puede ser mejor que el día para luchar contra las llamas. "Durante el día se trabajan tanto medios terrestres como aéreos, pero durante la noche no tienes esa visión a no ser que haya un dron que mire los puntos calientes. Sin embargo, es mejor trabajar de noche, te da más oportunidades para trabajarlas porque tienes mejores condiciones y aunque no ves el terreno te da oportunidad de avanzar algo", explica.

Por último, la profesional concluye advirtiendo de que "cada vez los incendios van a ser más complicados. Las emergencias cada vez serán más grandes. Con la prevención y la extinción vamos a tener que ser más ambiciosos".

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