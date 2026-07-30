Así actúa y se prepara el 43 Grupo del Ejército del Aire para las labores de extinción de incendios forestales

En estos días intensos para los equipos de extinción, entre ellos, destaca el 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas. Sus hidroaviones son imprescindibles para los incendios forestales y el capitán y piloto Francisco Javier Gimeno explica todo lo que hacen para preparar la nueva misión.

El foco de mayor preocupación se encuentra ahora en Zamora, donde el rápido avance de las llamas ha obligado a desalojar doce localidades y a confinar otras dos. Al mismo tiempo, Castellón afronta horas decisivas para consolidar los avances en la extinción, mientras que Madrid y Ávila inician el camino hacia la recuperación tras estabilizar sus incendios.

Así trabajan

"Lo primero que hacemos es preparar la misión, vemos la zona geográfica y vemos la ruta y posibles puntos de carga y embalses", una tarea complicada para recoger agua con los hidroaviones y que el Grupo 43 lo tiene estudiado.

Gimeno explica que las condiciones que aparecen en incendios grandes como son los de Madrid y Ávila, hacen que "tengamos que analizar muchas cosas en tiempo real, llegando a la zona".

Esas zonas, explica que son las que se junta mucho humo, vientos altos y turbulencias muy fuertes. "Al final todo resulta de la experiencia de los pilotos y de un cálculo in situ para ajustar las descargas de agua siendo lo más precisos posibles".

Un mes sin tregua

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio mantiene desde hace más de un mes un intenso esfuerzo operativo frente a una de las campañas de incendios forestales más exigentes de los últimos años.

Desde el 22 de junio y hasta el 28 de julio, la unidad ha encadenado 37 días consecutivos de operaciones, con intervenciones prácticamente diarias en distintos puntos de España y una actuación internacional en Portugal. En este periodo, sus aviones anfibios han realizado 269 actuaciones aéreas y más de 3000 descargas, lanzando sobre las llamas más de 18 millones de litros de agua.

En los últimos días, el esfuerzo principal se ha concentrado en los grandes incendios de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y Burgohondo, en Ávila, conformando el incendio más importante y agresivo de la historia de España.

Otra de las intervenciones más exigentes de la campaña fue la desarrollada en La Mierla, donde las tripulaciones efectuaron más de 370 descargas, lanzando aproximadamente 2,2 millones de litros de agua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.