Gala 9 | Actuación
¡Sorpresa en la Super Bowl de María Parrado! Merche se une a su actuación en directo
La exconcursante ha aparecido en mitad de la canción y nos ha regalado junto a la joven gaditana un momento único.
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Todavía no hemos superado la mágica actuación que nos regalaron María Parrado y Kenneth en la pasada gala de Tu cara me suena. Los dos amigos derrocharon química y nos emocionaron al meterse en la piel de Meghan Trainor y John Legend.
María Parrado ha sido la segunda concursante en caer en la nueva casilla del pulsador ‘Pide un deseo’ y la gaditana ha tenido claro que quería montar una Super Bowl sobre el escenario pero de una artista española.
María ha aparecido en plató convertida en su paisana y amiga Merche y ha pisado con fuerza el escenario para interpretar ‘Me han vuelto loca’, ‘Bombón’ y ‘No me pidas más amor’ con la energía tan característica de la artista imitada.
La gran sorpresa ha llegado al inicio de la tercera canción, ya que Merche ha aparecido en el escenario y nos ha regalado un momento único junto a María Parrado. ¡Disfruta de su actuación completa en el vídeo de arriba!
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