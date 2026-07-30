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Mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena

El fuego, declarado de madrugada en un edificio de Arroyo de la Miel, obligó a desalojar varias viviendas y dejó también herido a un bombero.

Bomberos de Málaga en la vivienda incendiada en Benalmádena

Bomberos de Málaga en la vivienda incendiada en Benalmádena Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La madrugada ha dejado una tragedia en Benalmádena (Málaga). Dos menores, de 10 y 15 años, han fallecido en el incendio de una vivienda situado en Arroyo de la Miel, un suceso en el que además ha resultado herida de gravedad su madre y un bombero ha sufrido lesiones durante las labores de extinción y rescate.

El aviso llegó al servicio de emergencias 112 sobre las 5:40 horas, después de que varios vecinos alertaran de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Las llamas ya estaban muy extendidas

A la llegada de los equipos de emergencia, el fuego se encontraba muy avanzado. Los bomberos iniciaron las labores de rescate para sacar a varias personas del edificio, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos menores.

La madre de las víctimas fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario, mientras que uno de los bomberos que participaba en el operativo resultó herido. Además, varios agentes de policía y otros efectivos de extinción necesitaron asistencia sanitaria por inhalación de humo.

Desalojadas dos plantas del edificio

El incendio afectó a cuatro viviendas del inmueble, lo que obligó al desalojo preventivo de dos plantas, según ha informado el Ayuntamiento de Benalmádena.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el fuego. La investigación continúa abierta para determinar cómo comenzó un incendio que ha dejado dos víctimas mortales y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias.

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