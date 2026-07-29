El fallo de Javier que rompe el guion en AlaZ: David tira de paciencia, remonta y gana

Un fallo inesperado se ha convertido en el punto de inflexión de este duelo entre Javier y David en AlaZ. El madrileño ha protagonizado este tropiezo cuando acababa de terminar su primera ronda. A partir de ahí, se ha quedado desconcentrado y ha sucumbido a la presión de su rival, que ha realizado una meritoria remontada.

A falta de brillo y grandes jugadas como en otros programas, esta vez los dos concursantes han tirado de estrategia. La de Javier ha tenido un punto más de velocidad. Sin embargo, quizá esa inercia le ha llevado a arriesgar con una respuesta que quizá no tenía muy clara, pero para la que no ha pedido la ayuda de la letra adicional. Se ha convertido en fallo y ya le ha bloqueado.

David, que en ese momento tenía diez aciertos frente a los veinte de su rival, ha ido recortando distancias. Haciendo de la paciencia virtud, ha dado la vuelta a la situación con 21-20. De hecho, Javier se ha rendido y le ha dado la victoria sin luchar más. De esta forma, el barcelonés ha podido intentar el bote de 826.000 euros y, aunque no lo ha ganado, sí ha dejado un acierto final brillante. ¡Dale al play!

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