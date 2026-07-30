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Mejores momentos | 29 de julio

¡50.000 euros y para la historia! Francisco José firma un hat-trick ganador en ¡Salta!

El concursante ha empezado a jugar en el penúltimo nivel y sus conocimientos le han llevado hasta el final del puente… y a ganar el máximo premio del programa.

¡50.000 euros y para la historia! Francisco José firma un hat-trick ganador en ¡Salta!

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Francisco José ha hecho historia en ¡Salta! al entrar en el selecto club de concursantes que ha ganado el premio máximo del programa: ¡50.000 euros! Tras empezar a jugar en el nivel 9, ha llegado al final del puente y ha terminado haciendo una brillante exhibición de conocimientos.

En el último nivel, Francisco José ha ido dando pasos muy firmes con cada una de sus apuestas. Ha acertado que una ‘zamorana’ en fútbol es lo que hace el portero al rechazar el baló con el codo, y también que Adolf Hitler fue nombrado ‘Hombre del año’ por la revista Time en 1938. Por eso, sus saltos han ido valiendo 5.000 euros, 20.000… y ha decidido jugársela por los 50.000 euros.

Tras razonar un rato junto a Manel Fuentes, el concursante ha decidido jugársela con el arca de Noe: ¿se detuvo sobre el monte Ararat? “Si me voy sin nada, la experiencia ya ha merecido la pena”, ha asegurado antes de soltar y volver a dudar mínimamente con una afirmación sobre Cleopatra. Pero su apuesta volvía a ser ganadora: ¡50.000 euros para recorrer el mundo entero probando paellas! Además, el valenciano ha aprovechado el momento para mandar apoyo a las localidades afectadas por la Dana. ¡Un final digno de ver, así que dale al play!

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