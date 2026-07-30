La AUGC critica el despliegue previsto para las vacaciones de Sánchez en Lanzarote: "Es imposible encontrar nada por ese precio"

En caso de que los incendios se apacigüen, Pedro Sánchez podría irse de vacaciones, y ha elegido Lanzarote como destino. Y lo que más está dando que hablar ahora mismo, es el "blindaje" con el que contaría en caso de que esto se hiciera realidad. El presidente iría acompañado de 7 asistentes de servicio y un operativo de seguridad que oscila entre 30 y 50 guardias civiles.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) no comparte esta decisión, pues les resulta prácticamente imposible desplazarse en las condiciones que se encuentran las cosas actualmente. Juan Couce, secretario federal en Canarias de la AUGC, ha compartido con Espejo Público la situación que viven los guardias civiles.

Las bajas dietas de los guardias civiles

"Los compañeros de Tenerife aún no tienen autorizada la comisión de servicio para trasladarse a Lanzarote", comienza relatando. El operativo explica la forma en que funcionan las ayudas de desplazamiento de él y sus compañeros: "A cualquier funcionario público que se traslade fuera de su municipio para prestar un servicio, se le abonan unas dietas. Están sin actualizar desde el año 2005. Un guardia civil es grupo C y tiene una dieta de alojamiento de 49 euros y una manutención de 28. Es prácticamente imposible encontrar algo en Lanzarote o cualquier parte de España por ese precio".

Para solucionar esto, Couce indica que la Guardia Civil tendría que pedir un aumento de dieta. Sin embargo, no es tan fácil:

"Los agentes tienen que pedir un incremento de dieta que tiene que ser firmado por Madrid y puede ser que tengan que abonar el hotel cuando lleguen y antes de que les llegue el dinero de dicha dieta. El incremento tiene que autorizarlo la Dirección General. Con la que esta cayendo en Madrid con la directora general imputada no sabemos quién va a firmar esto.

Todavía no han abonado sus servicios por la visita del Papa

Además, añade que estos procesos suelen tardar mucho, poniendo de referencia un ejemplo reciente: "Hoy se cumplen 50 días que vino el Papa a Gran Canaria y todavía no se les ha abonado la dieta a los guardias civiles que estuvieron allí".

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