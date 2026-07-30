La localidad de Fermoselle (Zamora) vive "un verdadero infierno" por el incendio y se queda sin suministros: "Esto ya pasó en 2017"

Los incendios no cesan y ahora el principal foco está puesto en Zamora, donde el rápido avance de las llamas ha obligado a desalojar doce localidades y confinar otras dos. Entre los municipios afectados se encuentran Fermoselle, que no solo se ha visto afectado por las llamas, sino que además ha llegado a quedarse sin suministro eléctrico.

Así nos lo cuenta José Manuel Pilo, alcalde de la localidad. Pilo ha conectado con nosotros por vía telefónica porque la situación en la que se encuentran le impide conectarse por videollamada. El alcalde nos cuenta que esta situación ya la vivieron hace casi una década.

"Se repite la historia desgraciadamente, porque en 2017 ya vivimos un incendio muy parecido a este con el mismo foco principal de inicio, en la zona del cuenca del Tormes, inicios de la provincia de Salamanca", comienza relatando.

"Hace un recorrido muy similar, pone a la residencia en riesgo, hemos tenido que evacuar como ocurrió aquel año a todos los residentes", continúa.

"No se puede convertir el campo en una selva"

José Manuel Pilo pide por favor que se haga algo para que esta situación no se vuelva a repetir, ya que no entiende que hayan "vuelto a tropezar con la misma piedra" y hace un llamamiento a las administraciones mayores como la de la Junta de Castilla y León, ya que "tiene competencias medioambientales en el territorio".

"Hay que tomar medidas de cómo se gestiona el campo. No puede ser que se convierta el campo en una selva. Hemos cambiado muy poco desde entonces, la cosa tiene que cambiar", denuncia. Además, nos cuenta que han tenido que desalojar una residencia, que según indica, se ha salvado gracias a que pidieron "que la cuadrilla Montel, dependiente de la diputación provincial y de la junta, actuara y lo ha estado haciendo desde el viernes pasado hasta el martes".

Con todo, el alcalde indica que "de momento hay menos viento que ayer. Esperemos que haya menos focos y que no volvamos a pasar un día como el que pasamos ayer, que fue un verdadero infierno".

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