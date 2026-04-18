J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

J Kbello ha tocado la gloria en una segunda gala de Tu cara me suena marcada por la nostalgia, el baile y los besos que Leonor Lavado ha provocado entre los asistentes a plató con su actuación.

J Kbello ha conseguido emocionar al público y al jurado con la interpretación de un tema que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales: ‘Ordinary’. Sin duda, hemos visto a Alex Warren.

Martín Savi fue el encargado de abrir la gala transformado en Tom Jones con un tema que nos hizo viajar a todos en el tiempo, igual que hizo Aníbal Gómez al interpretar algunos de los temas más conocidos de Alaska en la época de la bola de Cristal.

Roi Méndez regresó al plató de Tu cara me suena para acompañar a Sole Giménez en una actuación donde la química y la conexión eran imprescindibles. Los dos se transformaron en Amaia y Alizzz para crear una atmósfera única con ‘El encuentro’.

Martín y Aníbal no fueron los únicos que nos hicieron viajar en el tiempo, ya que Jesulín de Ubrique lo dio todo para imitar a los Hombres G con ‘Devuélveme a mi chica’ y Paula Koops imitó a Jeanette delante suya después de recibir su ‘Training VIP’.

La que revolucionó por completo el plató fue Leonor Lavado, que se metió en la piel de una de las orquestas más virales del momento: Nueva Línea. Con el tema ‘Un beso’, la cómica se movió como pez en el agua sobre el escenario y provocó que el público bailase y sacase su lado más cariñoso.

María Parrado recogió la energía de Leonor para darlo todo al ritmo de ‘Por amor’ de Thalía, al igual que Cristina Castaño, que se marcó un numerazo con poni gigante incluido para imitar a Chappel Roan con ‘Pink Pony Club’.

Pepe Navarro fue el invitado que cerró las imitaciones de la noche al meterse en la piel de Billy Ray Cyrus. Sin duda, el público de esta gala no ha tenido excusa para no bailar… ¡pero tampoco para no emocionarse! ¡Nos vemos la semana que viene!