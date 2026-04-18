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J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

El artista gaditano se ha llevado todos los doces en una gala que nos ha regalado momentos únicos.

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

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Patri Bea
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J Kbello ha tocado la gloria en una segunda gala de Tu cara me suena marcada por la nostalgia, el baile y los besos que Leonor Lavado ha provocado entre los asistentes a plató con su actuación.

J Kbello ha conseguido emocionar al público y al jurado con la interpretación de un tema que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales: ‘Ordinary’. Sin duda, hemos visto a Alex Warren.

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’

Martín Savi fue el encargado de abrir la gala transformado en Tom Jones con un tema que nos hizo viajar a todos en el tiempo, igual que hizo Aníbal Gómez al interpretar algunos de los temas más conocidos de Alaska en la época de la bola de Cristal.

Roi Méndez regresó al plató de Tu cara me suena para acompañar a Sole Giménez en una actuación donde la química y la conexión eran imprescindibles. Los dos se transformaron en Amaia y Alizzz para crear una atmósfera única con ‘El encuentro’.

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¡Una atmósfera única! Sole Giménez y Roi Méndez sorprenden como Amaia y Alizzz con ‘El encuentro’

Martín y Aníbal no fueron los únicos que nos hicieron viajar en el tiempo, ya que Jesulín de Ubrique lo dio todo para imitar a los Hombres G con ‘Devuélveme a mi chica’ y Paula Koops imitó a Jeanette delante suya después de recibir su ‘Training VIP’.

La que revolucionó por completo el plató fue Leonor Lavado, que se metió en la piel de una de las orquestas más virales del momento: Nueva Línea. Con el tema ‘Un beso’, la cómica se movió como pez en el agua sobre el escenario y provocó que el público bailase y sacase su lado más cariñoso.

“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

María Parrado recogió la energía de Leonor para darlo todo al ritmo de ‘Por amor’ de Thalía, al igual que Cristina Castaño, que se marcó un numerazo con poni gigante incluido para imitar a Chappel Roan con ‘Pink Pony Club’.

Pepe Navarro fue el invitado que cerró las imitaciones de la noche al meterse en la piel de Billy Ray Cyrus. Sin duda, el público de esta gala no ha tenido excusa para no bailar… ¡pero tampoco para no emocionarse! ¡Nos vemos la semana que viene!

¡Pelos de punta! María Parrado deslumbra con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'

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Programas

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

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12_Clasificacion

J Kbello se coloca en segunda posición tras su victoria en la clasificación general de Tu cara me suena

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J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren

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Gala 2 | Actuación

Pepe Navarro se estrena en Tu cara me suena con ‘Achy breaky heart’ de Billy Ray Cyrus

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’
Gala 2 | Actuación

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’

María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!
Gala 2 | Actuación

María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!

La ganadora de la primera gala nos ha vuelvo a sorprender con una enérgica actuación que ha tenido de todo.

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’
Gala 2 | Actuación

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’

La actriz ha recreado una espectacular coreografía en plató que ha hecho levantar a todo el público de sus asientos.

Jesulín de Ubrique pone ritmo ochentero al plató con ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G

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“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

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Dulzura y sensibilidad: Paula Koops nos conquista con ‘El muchacho de los ojos tristes’ de Jeanette

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