Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El sábado a las 22:00h

La batalla entre coaches se intensifica en La Voz Kids en las penúltimas Audiciones: "Has venido agresiva"

Edurne y Fonsi protagonizan uno de los piques de la noche cuando las últimas plazas empiezan a agotarse. El sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids llega cargada de tensión, estrategias y batallas cada vez más intensas entre los coaches. Con los equipos prácticamente completos, cada voz se convierte en un auténtico tesoro y convencer a los talents ya no será una tarea sencilla.

En la próxima gala, Edurne protagoniza uno de los momentos más divertidos de la noche durante una batalla por una talent. “¿Quién se ha girado primero? No hay más preguntas, señoría”, asegura la coach intentando utilizar uno de sus argumentos más contundentes para convencer a una de las artistas.

La respuesta de Luis Fonsi no tarda en llegar. “Tú viniste agresiva”, le dice entre risas a Edurne mientras la lucha por las últimas plazas se vuelve cada vez más intensa.

Con menos huecos disponibles que nunca y los coaches dispuestos a darlo todo por las mejores voces, la próxima gala promete dejar algunos de los enfrentamientos más divertidos y emocionantes de toda la edición. ¡El sábado a las 22:00h en Antena 3!

Valentina de La Voz Kids

Valentina conquista a los cuatro coaches de La Voz Kids con una actuación mágica

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Silvia Bronchalo

Silvia Bronchalo responde a Rodolfo Sancho: "Si ser mala madre es visitar diariamente a mi hijo en la cárcel, sí lo soy"

Incendio

Desalojado en Murcia por el incendio forestal descontrolado: "No sabemos dónde vamos a pasar la noche"

Piscina

Grave accidente en Girona tras hundirse la piscina portátil de una terraza: la propietaria no cumplían los requisitos para instalarla

Conductor de autobús
Denuncia

Un conductor de autobús, obligado a volver a trabajar pese a sus peligrosas patologías: "Soy una bomba al volante"

Vecina
Última hora

María José, vecina de la mujer fallecida al precipitarse desde una ventana mientras limpiaba: "No dio tiempo a hacer nada"

Carmen Lomana
Última hora

Carmen Lomana se pronuncia tras conocer el interés que despertaba en Luis Lorenzo: ¿se fijaba en mujeres ricas y sin hijos?

Teresa Bueyes, examiga de Luis Lorenzo, afirma que el actor siempre se fijaba en mujeres con solvencia económica y sin descendencia, como Carmen Lomana. Ante estas declaraciones, la socialité no ha dudado en pronunciarse.

"Lo voy a recordar toda la vida": Manel Fuentes y el jurado se mojan sobre las imitaciones de los concursantes de Tu cara me suena
Contenido exclusivo

"Lo voy a recordar toda la vida": Manel Fuentes y el jurado se mojan sobre los concursantes de Tu cara me suena

El presentador y los miembros del jurado del programa nos han desvelado qué actuaciones les han emocionado más y han valorado la implicación de los concursantes de este año.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

La batalla entre coaches se intensifica en La Voz Kids en las penúltimas Audiciones: "Has venido agresiva"

Mercedes García

Mercedes García, expareja del actor Luis Lorenzo, denuncia que le estafó 650.000 euros: "Tenía un plan para embaucarme"

La fe de Ayuso.

Ana Iris Simón, sobre el acercamiento de los líderes políticos al Papa León XIV: "Mi cultura no es tu disfraz"

Publicidad