La batalla entre coaches se intensifica en La Voz Kids en las penúltimas Audiciones: "Has venido agresiva"

La penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids llega cargada de tensión, estrategias y batallas cada vez más intensas entre los coaches. Con los equipos prácticamente completos, cada voz se convierte en un auténtico tesoro y convencer a los talents ya no será una tarea sencilla.

En la próxima gala, Edurne protagoniza uno de los momentos más divertidos de la noche durante una batalla por una talent. “¿Quién se ha girado primero? No hay más preguntas, señoría”, asegura la coach intentando utilizar uno de sus argumentos más contundentes para convencer a una de las artistas.

La respuesta de Luis Fonsi no tarda en llegar. “Tú viniste agresiva”, le dice entre risas a Edurne mientras la lucha por las últimas plazas se vuelve cada vez más intensa.

Con menos huecos disponibles que nunca y los coaches dispuestos a darlo todo por las mejores voces, la próxima gala promete dejar algunos de los enfrentamientos más divertidos y emocionantes de toda la edición. ¡El sábado a las 22:00h en Antena 3!