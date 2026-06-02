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Mejores momentos | 2 de junio

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nya de la Rubia

El concursante madrileño, aunque se ha llevado sólo dos segundos en este duelo en La Pista, ha terminado triunfando con su nueva exhibición como tenor.

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nía de la Rubia

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Alberto Mendo
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Javier y David atesoran una habilidad con la que logran sorprenden a cada cuarteto de invitados que llega a Pasapalabra. En el caso del barcelonés, es su forma de jugar el ¿Dónde Están?, dando la bendición a los números y con una efectividad casi impecable. Por su parte, el madrileño asombra cada vez que tiene la oportunidad de demostrar su talento vocal.

Cuando los invitados conocen a Javier, no se imaginan que es tenor profesional. Esta vez, lo han sabido gracias a Roberto Leal y a su insistencia con el concursante en La Pista. El madrileño se ha llevado el duelo musical contra David gracias al título dado en español por el presentador para traducirlo al inglés. Ha acertado ‘Only you’, aunque la música que ha sonado no era de la canción que esperaba.

Roberto ha notado que Javier esperaba el tema de The Platters. “Creo que todos en casa nos hemos quedado con las ganas de que operice”, ha deslizado el presentador. El concursante se ha lanzado y se ha llevado la ovación de todo el plató. “Me he quedado muerta”, ha asegurado Nya de la Rubia ante este descubrimiento. ¡Revívelo en el vídeo!

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