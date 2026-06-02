Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Espectacular

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero

La actriz y cantante española ha sido la protagonista de una noche marcada por las risas y las confesiones.

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Rossy de Palma a El Hormiguero ha estado marcada por su autenticidad y su forma única de entender la vida. Entre risas y confidencias, ha protagonizado una charla tan divertida como sorprendente.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su estrategia para actuar. La invitada ha asegurado que se define como "artista intérprete" alegando que ella o es una actriz al uso porque no le gusta estudiar, sino que es más de "abandonarse" a la naturalidad.

interprete

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios. Rossy ha hablado de cómo vivió la movida madrileña dejando a toda su familia atrás y de su "adolescencia salvaje".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero

La increíble demostración de una persona con polidactilia que fascina a Rossy de Palma

La increíble demostración de una persona con polidactilia que fascina a Rossy de Palma

"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña

"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña

Javier rompe el empate con David: va a por todas en El Rosco con un bote de 580.000 euros
El Rosco | 2 de junio

Javier rompe el empate con David: va a por todas en El Rosco con un bote de 580.000 euros

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nía de la Rubia
Mejores momentos | 2 de junio

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nya de la Rubia

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”
Mejores momentos | 2 de junio

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”

El periodista, que debuta en Pasapalabra, ha empezado pagando la novatada con el pulsador pero ha terminado dándole una lección de música a su hermano.

“¡No me fastidies!”: la reacción de David a la broma de Roberto Leal con su edad
Mejores momentos | 2 de junio

“¡No me fastidies!”: la reacción de David al vacile de Roberto Leal con su edad

El presentador ha bromeado con el concursante al confundir sus años con el número de programas que lleva.

Madre Anabel Pantoja

El retrato que la madre de Anabel Pantoja hace de David Rodríguez: "Le define como alguien con propensión a irritarse con facilidad"

Cuadro Pantoja

Se busca al dueño del cuadro de Isabel Pantoja encontrado en la calle: "Salió de Cantora"

Silvia Bronchalo

Silvia Bronchalo responde a Rodolfo Sancho: "Si ser mala madre es visitar diariamente a mi hijo en la cárcel, sí lo soy"

Publicidad