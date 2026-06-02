Espectacular
Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero
La actriz y cantante española ha sido la protagonista de una noche marcada por las risas y las confesiones.
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La visita de Rossy de Palma a El Hormiguero ha estado marcada por su autenticidad y su forma única de entender la vida. Entre risas y confidencias, ha protagonizado una charla tan divertida como sorprendente.
Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su estrategia para actuar. La invitada ha asegurado que se define como "artista intérprete" alegando que ella o es una actriz al uso porque no le gusta estudiar, sino que es más de "abandonarse" a la naturalidad.
Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios. Rossy ha hablado de cómo vivió la movida madrileña dejando a toda su familia atrás y de su "adolescencia salvaje".
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