El alcalde de La Línea (Cádiz) amenaza con prohibir el RD Congo - Chile por el brote de ébola

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, aseguró este lunes que no autorizará el amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de República Democrática del Congo y Chile, previsto para el próximo 9 de junio, si no recibe garantías sanitarias suficientes ante el brote de ébola que afecta al país africano.

El regidor advirtió de que firmará este martes un decreto para impedir la celebración del encuentro si antes no obtiene una respuesta satisfactoria de las autoridades competentes.

Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, el consistorio ha solicitado información a Sanidad Exterior, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y al Hospital de La Línea para confirmar que no existe ningún riesgo para la salud pública.

La preocupación surge por la situación sanitaria que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo, donde las autoridades han notificado centenares de casos sospechosos relacionados con un brote de ébola en la provincia de Ituri.

Más de 670 casos sospechosos

El pasado 22 de mayo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó que Sanidad Exterior estaba analizando posibles medidas de seguridad para la disputa del encuentro.

Según los datos facilitados por el Gobierno congoleño, el brote ha dejado más de 670 casos sospechosos y 160 fallecimientos también considerados sospechosos. Hasta el momento se han confirmado por laboratorio 64 contagios y seis muertes.

La situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la Emergencia de Salud Pública Internacional.

Entrenamientos trasladados a Bélgica

Como consecuencia del brote, la selección congoleña decidió cancelar su concentración en Kinshasa y trasladar sus entrenamientos a Bélgica antes de disputar los amistosos previstos en Europa, entre ellos el encuentro programado en La Línea.

"Sanidad exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias", afirmó Padilla la semana pasada.

Por su parte, la FIFA mantiene contacto permanente con la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA) para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones médicas y de seguridad antes del desplazamiento del combinado africano.

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