Los vestidos de la reina Letizia y Charlène de Mónaco para su encuentro en Madrid: ¿cuál te pondrías tú?

La reina Letizia y Charlène de Mónaco, dos de las mujeres más elegantes de Europa, han protagonizado este lunes un auténtico duelo de estilo en la capital. Los príncipes monegascos han viajado a Madrid para inaugurar una serie de exposiciones conmemorativas por los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, dejándonos una espectacular cumbre de moda real.

La reina y la princesa consorte pasearon por el Real Jardín Botánico al lado del rey Felipe y el príncipe Alberto de Mónaco luciendo sus mejores galas: dos apuestas veraniegas muy distintas en cuanto a tejido y color, pero idénticas en sofisticación.

Reina Letizia, Alberto de Mónaco, rey Felipe y Charlène de Mónaco | Gtres

El diseño de lino de Letizia con efecto pañuelo

Por un lado, doña Letizia optó por rescatar de su vestidor uno de sus mayores aciertos del año pasado, aquel que estrenó en la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Se trata de un diseño de lino blanco, de largo midi y manga casquillo firmado por la marca italiana Mantú.

Reina Letizia en el Real Jardín Botánico | Gtres

Esta pieza de aire puramente mediterráneo destaca por un original panel triangular en la zona de la cintura que recrea la tendencia del efecto pañuelo, una corriente que ya asomaba el verano pasado y que ahora se ha consolidado como absoluta tendencia. La reina completó el look repitiendo los mismos accesorios con los que triunfó en Mallorca: el brazalete dorado Acacia de Suma Cruz con pendientes a juego. Y en los pies, eligió llevar unas cómodas sandalias de tacón bajo que le permitieron pasear y charlar con sus invitados sin sufrir dolor.

Reina Letizia con su vestido de lino blanco de la marca italiana Mantú | Gtres

La delicadeza azul celeste de Charlène

A su lado, mostrando una gran complicidad, Charlène de Mónaco deslumbró en la que es su primera visita oficial a nuestro país. Para la ocasión, la exnadadora sudafricana confió en Oscar de la Renta con un delicado diseño de encaje guipur en azul celeste, también de corte midi, con cinturón incorporado y zapatos de salón destalonados a tono.

Charlène de Mónaco con la reina Letizia en el Real Jardín Botánico de Madrid | Gtres

En el apartado de joyas, la princesa monegasca elevó el estilismo con unos sofisticados pendientes de diamantes en forma de botón de los que pendía una perla, acompañados por un impresionante anillo de diamantes. Una propuesta que respiraba romanticismo y elegancia clásica.

Charlène de Mónaco en el Real Jardín Botánico de Madrid | Gtres

Letizia vuelve al rojo en Zarzuela

Tras el despliegue de moda internacional, la agenda oficial de doña Letizia ha continuado este martes en el Palacio de la Zarzuela. La reina ha recibido a una representación de la comunidad Mamis Digitales, una organización que impulsa la conciliación laboral y la maternidad.

Para esta cita en solitario, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha vuelto a confiar en su color fetiche por excelencia: el rojo. Ha recuperado un favorecedor diseño midi de popelín de la firma sueca And Other Stories, de media manga, escote en pico y una lazada estratégica en la cintura que creaba un impecable efecto entallado.

Letizia vestida de rojo | Gtres

Con todas estas apuestas sobre la mesa, doña Letizia y Charlène de Mónaco demuestran que el corte midi sigue siendo el rey absoluto de la temporada. El debate de estilo está servido: ¿cuál te pondrías tú?