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En tierra lejana | Capítulo del 2 de junio

La tensión explota entre Alya y Cihan: gritos, cristales rotos y Sadakat en shock

Después de encararse con Ugur en el hospital, Cihan se ha llevado a Alya a casa y, al llegar a la habitación, la doctora ha estallado como nunca, tirando al suelo todo lo que ha encontrado a su paso.

La tensión explota entre Alya y Cihan: gritos, cristales rotos y Sadakat en shock

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Alya ha entrado en el cuarto completamente fuera de sí, rompiendo objetos mientras le gritaba a la cara todo lo que piensa de él. "¿Eres un hombre de las cavernas? ¿Eres un maldito Neandertal?", le ha gritado, harta de sus arranques. Para ella, su marido no sabe convivir con los demás: "Eres un monstruo que nunca ha estado en contacto con la sociedad".

Él, lejos de achicarse o pedir perdón por el altercado en el hospital, se ha tomado a risa sus quejas. "La sociedad no existiría sin monstruos como yo, ¿no, Alya?", le ha contestado con ironía. Al ver que ella seguía tirando cosas, la ha desafiado todavía más, dándole más objetos para que continuara: "Toma, rompe esto. Venga, adelante".

La situación se ha ido por completo de las manos cuando Alya ha ido a por algo más grande: "A ver qué tal se rompe esto". Ahí es cuando él ha tenido que pararle los pies para frenar el desastre.

El tremendo jaleo y los ruidos de cristales rotos han despertado a Sadakat, que ha subido corriendo a la habitación al oír el escándalo. Al ver el cuarto patas arriba, la madre ha intentado mediar para poner fin a la pelea: "Cihan, ya se ha acabado. Deja que se vaya". Pero él, sin inmutarse, la ha echado del cuarto para quedarse a solas con su mujer.

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

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