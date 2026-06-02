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CASO LUIS LORENZO

Mercedes García, expareja del actor Luis Lorenzo, denuncia que le estafó 650.000 euros: "Tenía un plan para embaucarme"

El actor y su exmujer se sientan en el banquillo por la sospechosa muerte de Isabel, la tía de Arancha. Acusados de estafa, retención ilegal y maltrato, la expareja sostiene que es inocente.

Mercedes García

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Luis Lorenzo y su exmujer Arancha Suárez Palomino están acusados de retener ilegalmente, maltratar y estafar a Isabel, tía de Arancha. Esta murió en 2021 a los 85 años en circunstancias que despertaron numerosas sospechas, algo por lo que ahora se sientan el banquillo.

Cuidadoras y familiares de la tía Isabel aseguran que fue trasladada a vivir con la pareja contra su voluntad y que, durante esos meses, sufrió un evidente abandono. Además, denuncian movimientos económicos irregulares en sus cuentas por importes de varios miles de euros.

Jefa de las cuidadoras de tía Isabel

En plena polémica, conocemos que Luis Lorenzo tendría una "obsesión" con mujeres ricas y con solvencia. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mercedes García, expareja de Luis Lorenzo. Ambos estuvieron juntos dos años y cinco meses y esta asegura que le estafó 650.000 euros.

"Parece que tenía un plan estratégico para enamorarme, embaucarme y meterme la mano en el banco", afirma Mercedes. Esta le otorgó unos poderes para que pudiera hacer gestiones de su empresa y comenzó a descapitalizarla: "Estuvo operando a mis espaldas".

Mercedes denuncia que no solo la estafó económicamente, sino también emocionalmente. De hecho, la engañó con la propia Arancha Suárez Palomino, con la que ahora se sienta en el banquillo.

Pese a los testimonios que existen en su contra, Luis Lorenzo y Arancha mantienen que no tuvieron ninguna responsabilidad en la muerte de Isabel y defienden su total inocencia. Sin embargo, hay quien, como Mercedes García, atribuyen delitos anteriores a Luis Lorenzo.

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