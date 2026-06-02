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Silvia Bronchalo responde a Rodolfo Sancho: "Si ser mala madre es visitar diariamente a mi hijo en la cárcel, sí lo soy"
Continúan saliendo a la luz vídeos de las declaraciones de Rodolfo Sancho en el juicio celebrado después de que su exmujer le demandara por presuntas vejaciones. Este cargaba contra Silvia, que no ha dudado en responderle en una exclusiva de Nacho Gay.
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El pasado mes de abril, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se enfrentaban en un juicio después de que ella demandara al actor por presuntas vejaciones e insultos. Una cita judicial que les devolvía al epicentro mediático tras la detención de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia.
En el juicio, Rodolfo Sancho declaró que uno de los primeros recuerdos de su hijo fue un intento de suicidio de su madre. "Hay que responsabilizarse de los actos de uno mismo, ella por decisión de mi hijo no está personada en la causa", advierte el actor.
Las declaraciones de Rodolfo han hecho estallar a Silvia Bronchalo, que ha respondido a las acusaciones a través de Nacho Gay. "Soy una mala madre? ¿Tóxica? Si ser eso es estar visitando diariamente a tu hijo en la cárcel, cogiendo doscientos taxis todos los días para ir a prisión, seis aviones, llevando comida, café, libros y dinero, etc.. Pues entonces sí soy mala madre", sentencia.
Silvia Bronchalo, además, deja entrever que Rodolfo Sancho no está visitando tan a menudo a su hijo desde que está en prisión. "Otros no conocen la prisión de Surat Thani", afirma Bronchalo.
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La madre de Daniel Sancho carga contra Rodolfo, asegurando que "se han propuesto destruirla". "Existen los tres Rodolfos: el profesor/psiquiatra; abogado/criminólogo; y al actor/payaso, este último es el que mejor se le da", advierte, "llevaba el guion muy bien aprendido, sobre todo en las puertas de los Juzgados".
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