Increíble
La increíble demostración de una persona con polidactilia que fascina a Rossy de Palma
El equipo de ciencia ha traído a Renáta al plató para que demostrase de lo que es capaz con 12 dedos.
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Rossy de Palma ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando el carisma que la ha convertido en una de las figuras más singulares del panorama artístico. Su entrevista ha dejado momentos inolvidables y muy cercanos.
Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Pablo Motos ha dado paso a Marron que, en esta ocasión, traía una acompañante para demostrar lo increíble que puede ser una afección congénita como la polidactilia.
Renáta nació con 12 dedos y ha demostrado que, además de que todos sean funcionales, esto le otorga habilidades especiales como poder coger más cosas con cada mano o un talento impresionante para tocar el piano. ¡No te lo puedes perder!
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