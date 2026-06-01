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Tu cara me suena, 13 temporadas de liderazgo ininterrumpido

Tu cara me suena mantiene su fortaleza desde sus inicios y se consolida entre los formatos de entretenimiento más vistos de la televisión.

La clasificación se aprieta: J Kbello recupera el liderazgo tras la séptima gala de Tu cara me suena

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Carmen Pardo
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El programa presentado por Manel Fuentes se consolida como uno de los formatos de entretenimiento más vistos de la televisión con un 20,2% de cuota de pantalla y 1 millón de seguidores. Tu cara me suena ha alcanzado 13 temporadas de liderazgo ininterrumpido siendo la opción más vista en la noche de viernes.

El desafío en su sexta temporada vuelve a revalidar su liderazgo en la noche de los viernes con un 14,3% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores.

El capitán y su familia vuelven a irse de viaje, esta vez a Japón y renueva su liderazgo en la temporada con un 11,5% de cuota de pantalla y 785.000 espectadores.

También El1% cierra su segunda temporada volviendo a liderar en la noche de los miércoles 12,6% de cuota de pantalla y 885.000 espectadores.

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva 25,7%, ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

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