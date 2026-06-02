Finaliza el rodaje de El Confidente, una película dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán

Ha finalizado el rodaje de El Confidente, dirigida por Daniel Calparsoro (Mikaela, Cien años de perdón, Salto al vacío). La película, que cuenta con la participación de Atresmedia, está inspirada en hechos reales, y tiene como protagonistas a Javier Gutiérrez (Rondallas, Campeones, La isla mínima) y Miguel Herrán (Modelo 77, 1898, Los Últimos de Filipinas, A cambio de nada). Basándose en la documentación periodística del periodista Pablo Muñoz, el guion corre a cargo de Fernando Navarro (Verónica, Segundo Premio, Tierra de nadie) y el reparto de la película lo completan Itsaso Arana (Volveréis, Las chicas están bien), Emilio Palacios (Tierra de nadie, Los héroes del mal) y Víctor Clavijo (La Infiltrada, La espera).

El rodaje se ha llevado a cabo en Gipuzkoa y sur de Francia, trasladándose a la década de los 2000, con algún flashback que también nos llevará a la década de los años 80. La filmación de El Confidente arrancó el 13 de abril y ha concluido el 22 de mayo, tras seis semanas de rodaje.

Para el director, Daniel Calparsoro, "El Confidente es un thriller sobre el final de ETA que narra la historia de amistad entre dos personas que están en polos opuestos. A mí, como director, lo que más me llamó la atención fue el elemento thriller y de película de espías con esa historia de amistad tan profunda, tan bien escrita y magistralmente interpretada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán. Una película, desde luego, que merece la pena ver en el cine y que tiene una carga emocional muy potente".

En palabras de Mª Luisa Gutiérrez, productora de El Confidente: "Lo que nos atrajo de El Confidente fue la posibilidad de contar la relación profundamente humana que nace entre dos hombres enfrentados ideológicamente —un policía y un joven independentista cercano al entorno de ETA—, unidos sin embargo por una misma voluntad: acabar con la violencia y los asesinatos de ETA. Algo que ellos mismos tardarán en descubrir".

La historia, que nos llega de la mano de Pablo Muñoz y está inspirada en dos personas reales, contiene al mismo tiempo una enorme carga humana y todos los elementos del gran thriller: tensión, peligro y traición y una cuenta atrás constante. Por eso pensamos en Fernando Navarro para escribir el guion, porque sabíamos que sería capaz de combinar esa tensión con la verdad emocional de los protagonistas, sin perder nunca la complejidad moral de ambos.

También tuvimos claro desde muy pronto que Daniel Calparsoro debía dirigir la película. No solo por su capacidad para llevar el thriller a un lugar físico y emocional muy potente, sino porque conoce bien el contexto del que habla y podía dotar a la película de una autenticidad esencial.

Javier Gutiérrez y Miguel Herrán han conseguido dar vida a estos personajes con una intensidad y una verdad que traspasan la pantalla. Ambos han podido trabajar con las personas reales que inspiran la película para preparar sus personajes.

"Desde el inicio hemos trabajado con una enorme voluntad de recreación y documentación en todos los departamentos: arte, vestuario, comportamiento e incluso los idiomas que hablan los personajes según dónde estén y con quién se relacionen —euskera, francés o español—. Creemos que todo ese cuidado aporta autenticidad y verosimilitud a un relato que esperamos emocione profundamente al espectador."

Sinopsis

El Confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su joven confidente (Miguel Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales.

El Confidente es una producción de Bowfinger International Pictures y Esto También Pasará en coproducción con El Confidente Films AIE y Lionceau Films en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia con la participación de Atresmedia y Movistar Plus. La distribución correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

Atresmedia Cine lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de Atresmedia continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.