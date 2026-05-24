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"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena

El periodista fue el invitado de la sexta gala de la decimotercera edición y nos sorprendió a todos metiéndose en la piel de un conocido artista británico.

"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena

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Nando Escribano ha sido el invitado de la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El colaborador de Espejo Público sorprendió al jurado metiéndose en la piel del artista británico Olly Murs con el tema 'Troublemaker'.

El periodista nos ha confesado que se ha animado a acudir como invitado a Tu cara me suena porque le encanta la música y porque es muy fan del programa. Nando ha recordado que veía las primeras ediciones con sus padres y ellos le decían "algún día tienes que ir".

Lamentablemente, los padres de Nando Escribano ya han fallecido y no han podido verle lucirse sobre el escenario. Sin embargo, cumplir este pequeño sueño le ha hecho al periodista "sentirles un poco más cerca".

El colaborador se ha quedado con ganas de más y asegura que estaría encantado de participar en la próxima edición. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su visita al programa dándole al play al vídeo de arriba!

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