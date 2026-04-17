Martín Savi abre la segunda gala de Tu cara me suena transformado en Tom Jones

Martín Savi fue el último concursante en estrenarse en la primera gala de esta edición y lo hizo con un número que no dejó indiferente a nadie. El argentino dejó de piedra al jurado imitando los característicos falsetes de Mika con ‘Love Today’.

Para esta segunda gala, el pulsador ha querido que Martín viaje a la década de los setenta para meterse en la piel de un artista que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo: Tom Jones.

Martín Savi ha abierto la gala con mucha energía para interpretar el tema ‘She’s a lady’. Subido a una tarima y acompañado de los bailarines, el argentino se ha dejado llevar por el ritmo de este conocido tema.

Martín ha tratado de calcar la voz tan particular de este artista y ha querido animar al público para que lo acompañasen en este tema. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!