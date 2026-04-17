Gala 2 | Actuación
Martín Savi abre la segunda gala de Tu cara me suena transformado en Tom Jones
El benjamín de la edición lo ha dado todo convertido en uno de los artistas más conocidos de la historia con el tema ‘She’s a lady’.
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Martín Savi fue el último concursante en estrenarse en la primera gala de esta edición y lo hizo con un número que no dejó indiferente a nadie. El argentino dejó de piedra al jurado imitando los característicos falsetes de Mika con ‘Love Today’.
Para esta segunda gala, el pulsador ha querido que Martín viaje a la década de los setenta para meterse en la piel de un artista que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo: Tom Jones.
Martín Savi ha abierto la gala con mucha energía para interpretar el tema ‘She’s a lady’. Subido a una tarima y acompañado de los bailarines, el argentino se ha dejado llevar por el ritmo de este conocido tema.
Martín ha tratado de calcar la voz tan particular de este artista y ha querido animar al público para que lo acompañasen en este tema. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
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