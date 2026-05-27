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El elenco se sincera

Los concursantes de Tu cara me suena desvelan qué hace Jesulín de Ubrique al terminar las galas: "Es fuerte"

En un divertido juego al que hemos sometido a los participantes de este año, algunos han recalcado algo que les ha sorprendido mucho de alguno de sus compañeros.

Los concursantes de Tu cara me suena desvelan qué hace Jesulín de Ubrique al terminar las galas: "Es fuerte"

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Que los concursantes de la decimotercera edición han hecho mucha piña no es ningún secreto. Los nueve se han mostrado muy unidos en las galas y comparten muchos momentos juntos por redes sociales.

Aprovechando la confianza que han ganado estas semanas, hemos querido someter a los concursantes a un divertido juego que ha sacado a la luz algún que otro secreto.

Todos han coincidido en que María Parrado es la persona que se emociona con más facilidad de todo el elenco, pero, en cuanto a perfeccionista, han sonado varios nombres. Además, lo que muchos han tenido claro es que la persona que más les ha sorprendido es Jesulín de Ubrique por lo trabajador que es.

"El otro día acabamos la gala y yo estaba en la habitación de al lado y mientras me iba a dormir, él estaba ensayando la canción de la semana siguiente", ha recalcado Leonor Lavado. ¡Descubre todo lo que han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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