Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 7 | Actuación

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

El argentino ha superado con creces el reto que el pulsador de Tu cara me suena le puso la semana pasada y ha dejado al público y al jurado sin palabras.

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Martín Savi no deja de superarse semana tras semana en Tu cara me suena. Sin ir más lejos, el argentino nos sorprendió la semana pasada con una solvente imitación de Nino Bravo con el famoso tema ‘Un beso y una flor’.

Potencia, garra y elegancia: Martín Savi emociona con ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido ponerle a Martín Savi el que, probablemente, sea el mayor reto al que se ha enfrentado desde que arrancó esta decimotercera edición de Tu cara me suena: imitar a Adele.

A pesar de estar malo de la garganta, Martín Savi ha salido muy concentrado al escenario para interpretar con garra y sentimiento el tema ‘Rolling in the deep’. ¡Y ha dejado al público y al jurado con la boca abierta desde el primer momento!

El argentino ha conseguido copiar la característica voz de Adele y nos ha transportado a un concierto suyo. ¡Revive esta impactante imitación de la séptima gala dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

J Kbello se emociona ante los halagos de Àngel Llàcer Eres de los mejores concursantes de la historia

J Kbello se emociona ante los halagos de Àngel Llàcer: "Eres de los mejores concursantes de la historia"

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: ¡Aníbal Gómez sorprende con un vozarrón como Vicente Fernández!

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: ¡Aníbal Gómez sorprende con un vozarrón como Vicente Fernández!

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández

¡Piel de gallina! Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande
Gala 7 | Actuación

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’
Gala 7 | Actuación

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’
Gala 7 | Actuación

¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’

La intérprete nos ha hipnotizado con un tema muy conocido por todos y ha homenajeado a la cantautora murciana con su actuación en Tu cara me suena.

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’
Gala 7 | Actuación

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

La cómica ha abierto la gala de Tu cara me suena por todo lo alto con un número que nos ha hecho viajar a la década de los ochenta.

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

Publicidad