Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Martín Savi no deja de superarse semana tras semana en Tu cara me suena. Sin ir más lejos, el argentino nos sorprendió la semana pasada con una solvente imitación de Nino Bravo con el famoso tema ‘Un beso y una flor’.

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido ponerle a Martín Savi el que, probablemente, sea el mayor reto al que se ha enfrentado desde que arrancó esta decimotercera edición de Tu cara me suena: imitar a Adele.

A pesar de estar malo de la garganta, Martín Savi ha salido muy concentrado al escenario para interpretar con garra y sentimiento el tema ‘Rolling in the deep’. ¡Y ha dejado al público y al jurado con la boca abierta desde el primer momento!

El argentino ha conseguido copiar la característica voz de Adele y nos ha transportado a un concierto suyo. ¡Revive esta impactante imitación de la séptima gala dándole al play al vídeo de arriba!

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