“¡No me fastidies!”: la reacción de David al vacile de Roberto Leal con su edad

La sonrisa de David es la de quien ha recuperado el color naranja de ganador en Pasapalabra. “Hacía tiempo que no estaba aquí sentado”, ha comentado el barcelonés. En duelos tan exigentes como los que tiene contra Javier, se trata de una recompensa muy preciada y su victoria en el pasado Rosco tuvo mucho mérito.

Al comienzo del programa, Roberto Leal ha hecho balance de sus números, aunque le tenía preparada una broma: “19.200 (euros) y 39 años”. El concursante, entre las risas de todos, ha reaccionado de inmediato: “¡No me fastidies, tío!”. El presentador le ha explicado que tenía preparado este divertido vacile con su edad y el número de programas que lleva.

Tirando de humor, Roberto también ha justificado ese lapsus con los 39 años con una ironía: “Como son los que tengo yo”. El público del plató le ha respondido con risas sabiendo que tiene algunos más. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas