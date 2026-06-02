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Mejores momentos | 2 de junio

“¡No me fastidies!”: la reacción de David al vacile de Roberto Leal con su edad

El presentador ha bromeado con el concursante al confundir sus años con el número de programas que lleva.

“¡No me fastidies!”: la reacción de David a la broma de Roberto Leal con su edad

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Alberto Mendo
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La sonrisa de David es la de quien ha recuperado el color naranja de ganador en Pasapalabra. “Hacía tiempo que no estaba aquí sentado”, ha comentado el barcelonés. En duelos tan exigentes como los que tiene contra Javier, se trata de una recompensa muy preciada y su victoria en el pasado Rosco tuvo mucho mérito.

El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

Al comienzo del programa, Roberto Leal ha hecho balance de sus números, aunque le tenía preparada una broma: “19.200 (euros) y 39 años”. El concursante, entre las risas de todos, ha reaccionado de inmediato: “¡No me fastidies, tío!”. El presentador le ha explicado que tenía preparado este divertido vacile con su edad y el número de programas que lleva.

Tirando de humor, Roberto también ha justificado ese lapsus con los 39 años con una ironía: “Como son los que tengo yo”. El público del plató le ha respondido con risas sabiendo que tiene algunos más. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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