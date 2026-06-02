Javier rompe el empate con David: va a por todas en El Rosco con un bote de 580.000 euros

De la misma forma que el silencio fue la mejor estrategia para David en el pasado duelo, esta vez arriesgar le ha dado a Javier la victoria en El Rosco. Podría haberle salido mal la jugada al romper el empate a 21, pero ha decidido ir a por todas con un bote en juego de 580.000 euros. El madrileño se ha quedado a tres del premio pero ha recuperado el color naranja de ganador. El aplauso por este triunfo se suma al que ha recibido en La Pista por haber vuelto a dejar muestra de su talento como cantante.

Que ha sido un duelo igualado lo demuestra que ambos han terminado la primera vuelta casi a la vez y con el mismo número de aciertos, 20. En las siguientes jugadas, cada uno ha conseguido colorear de verde una letra más. Llegaba el momento de las decisiones importantes. David, con menos segundos, sabía que tenía que tomar la iniciativa. Al no tener clara ninguna respuesta más, se ha plantado.

Javier sabía que el desenlace estaba en su mano pero ha afrontado el momento con seguridad. Tenía una opción clara y, efectivamente, se ha convertido en acierto. Ya con el triunfo en su mano, ha ido a por más. Esta vez no ha tenido suerte pero ha demostrado que el bote le tienta tanto como para asumir riesgos. ¡Descubre este igualadísimo Rosco en el vídeo!