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Moción de Censura

Susana Díaz comparte la valoración de Vicente Vallés y critica a Feijóo: "No se cree lo de la moción de censura ni él"

La senadora del Partido Socialista se ha pronunciado sobre la hipotética moción de censura que se está barajando. El PP invita a PNV y Junts a unirse, asegurando que Vox quedaría fuera de un Gobierno cuya única decisión sería disolver las Cortes para convocar elecciones generales.

Susana Díaz

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Andrés Pantoja
Publicado:

El editorial de Vicente Vallés en el informativo vespertino de Antena 3 hacía una instantánea de la situación política actual, que se puede resumir en que los distintos actores, no están formando parte más que de un teatro, dedicado en cada caso a sus propios votantes.

Alberto Núñez Feijóo proclama a los cuatro vientos una moción de censura para la que pide apoyos a los socios de investidura de Pedro Sánchez, especialmente a los partidos nacionalistas Junts y PNV.

¿Una moción para someterles a todos?

Susana Díaz coincide con el periodista Vicente Vallés, al menos en lo que al Partido Popular se refiere. Para la expresidenta de la Junta de Andalucía Feijóo "pregona en el desierto" a sabiendas. Además hacía un reproche al presidente del Partido Popular: "No se cree lo de la moción de censura ni él. Está intentando someter al PNV y a Junts".

Recuerda que "el interés de esos partidos no es España", advirtiendo que ambas formaciones moverán ficha exclusivamente pensando en sus intereses y sus regiones, con el único objetivo en el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, sino se producen o coinciden con otras -las generales- antes.

No se esconde

La senadora del PSOE mira de frente a los problemas y no evita hablar de la crisis que viven su partido y el Gobierno, asediados por causas judiciales. Pide respeto por la Justicia y reclama valentía a la formación con sede en Ferraz.

Por último se une nuevamente a las voces críticas que reclaman la convocatoria adelantada de elecciones generales: "Cuanto más se retrase el PSOE en la convocatoria de elecciones, más difícil se lo pone a sí mismo".

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