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Gala 2 | Actuación

Jesulín de Ubrique pone ritmo ochentero al plató con ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G

El concursante ha afrontado con ganas y energía su segundo reto haciéndonos viajar a mediados de la década de los ochenta.

Jesulín de Ubrique pone ritmo ochentero al plató con ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique lo dio todo en su debut como concursante oficial de Tu cara me suena la semana pasada. El gaditano se metió en la piel de Melendi para interpretar uno de sus temas más conocidos: ‘Caminando por la vida’.

¡Primer reto superado! Jesulín de Ubrique debuta como Melendi con 'Caminando por la vida'

Para su segundo reto en el programa, Jesulín de Ubrique ha tenido que viajar hasta mediados de la década de los ochenta para interpretar uno de los temas más conocidos de Hombres G.

Acompañado de una guitarra y de la banda, Jesulín se ha dejado llevar y ha hecho bailar al público al ritmo de ‘Devuélveme a mi chica’. ¡También ha conseguido que todos tarareasen el tema con él!

Lolita también se ha animado a bailar y a cantar la canción desde su sitio viendo la implicación de Jesulín en la imitación. ¡Vuelve a ver la actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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