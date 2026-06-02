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"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña

La actriz y cantante ha contado cómo dejó atrás a sus padres para emprender una nueva vida en la capital.

"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña

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Rossy de Palma ha llegado a El Hormiguero con su personalidad arrolladora y su estilo inconfundible. La actriz ha compartido anécdotas y reflexiones en una entrevista llena de carácter y espontaneidad.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo vivió ella la alocada movida madrileña. La mallorquina dejó atrás a su familia y se mudó a la capital para formar parte de un grupo musical que le permitió vivir "una adolescencia salvaje".

Según ha contado la propia Rossy, no sabía ni dónde iba a dormir cada día, pero llevaba una agenda para apuntarlo todo. Algo que llamaba mucho la atención de Pedro Almodóvar que más tarde se convirtió en su mentor. ¡Imperdible!

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