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Gala 7 | Actuación

El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes

La actriz consigue tocar la fibra del público de Tu cara me suena y del jurado con un tema lleno de sensibilidad y cantado en su lengua materna.

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El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes

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Patri Bea
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Cristina Castaño llenó de magia el escenario de Tu cara me suena la semana pasada convertida en una princesa Disney y nos hizo volver a todos a la infancia con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas.

Cristina Castaño llena de magia el plató de Tu cara me suena con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas

El pulsador ha querido que, para esta sexta gala, Cristina Castaño imite a una conocida cantante portuguesa, Dulce Pontes, pero la canción escogida para la gala ha sido una en su lengua materna: el gallego.

La actriz ha pisado el escenario de Tu cara me suena con la calma y la serenidad que tanto caracterizan a la artista portuguesa y nos ha tocado el corazón cantando ‘Lela’, un tema que recoge un popular texto de Castelao.

Cristina Castaño ha vuelto a crear un clima único en plató y ha hecho un regalo a la tierra que la ha visto crecer. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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