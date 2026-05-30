El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes

Cristina Castaño llenó de magia el escenario de Tu cara me suena la semana pasada convertida en una princesa Disney y nos hizo volver a todos a la infancia con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas.

El pulsador ha querido que, para esta sexta gala, Cristina Castaño imite a una conocida cantante portuguesa, Dulce Pontes, pero la canción escogida para la gala ha sido una en su lengua materna: el gallego.

La actriz ha pisado el escenario de Tu cara me suena con la calma y la serenidad que tanto caracterizan a la artista portuguesa y nos ha tocado el corazón cantando ‘Lela’, un tema que recoge un popular texto de Castelao.

Cristina Castaño ha vuelto a crear un clima único en plató y ha hecho un regalo a la tierra que la ha visto crecer. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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