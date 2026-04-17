Dulzura y sensibilidad: Paula Koops nos conquista con ‘El muchacho de los ojos tristes’ de Jeanette

Paula Koops se estrenó por todo lo alto como concursante oficial de Tu cara me suena la semana pasada. El plató se convirtió en un aeropuerto para recrear el tema ‘Mindchild’ de Sabrina Carpenter.

Para esta segunda gala, el pulsador ha querido que la cantante reciba un ‘Training VIP’ de una conocida compositora hispano-británica: Jeanette. ¡Y además ha tenido que imitarla delante suya!

Completamente sola sobre el escenario, apoyándose en un micrófono de mano con cable, Paula Koops ha interpretado ‘El muchacho de los ojos tristes’ con la dulzura y la sensibilidad que tanto caracterizan a la artista imitada.

Desde la mesa del jurado, Jeanette no ha podido evitar tararear la canción y observar con orgullo la actuación de Paula Koops. ¡Revívela al completo dándole al play al vídeo de arriba!