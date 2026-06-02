El retrato que la madre de Anabel Pantoja hace de David Rodríguez: "Le define como alguien con propensión a irritarse con facilidad"

El caso de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez vuelve a estar en el epicentro mediático tras salir a la luz el informe forense. Este señala al padre como presunto autor de las lesiones de Alma.

En plena polémica, Anabel se refugia en Sevilla junto a su madre, Merchi, mientras David Rodríguez continúa trabajando en Córdoba. Una distancia que, según Paloma García-Pelayo, podría deberse a la mala relación entre David y su suegra.

Nuestra colaboradora afirma que el testimonio de Merchi fue clave para el informe forense y poder conocer el carácter de los investigados. La madre de Anabel utilizó diferentes calificativos para David, pero el que más ha llamado la atención a García-Pelayo es que le define como alguien "con propensión a irritarse con facilidad".

Uno de los motivos por los que Merchi y David se llevarían mal es porque ella, junto a otras personas, habría sido quien destacó la infidelidad de David a Anabel durante su embarazo. Un dato que el informe forense resaltó para retratar el estado anímico de la pareja. "Ese habría sido el inicio del conflicto", señala Paloma García-Pelayo.

El hecho de que el informe haya salido a la luz y con él la confirmación de la infidelidad podría haber distanciado aún más a Merchi y David Rodríguez. ¿Cómo afectarán sus desencuentros a Anabel Pantoja?

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