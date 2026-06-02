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Se busca al dueño del cuadro de Isabel Pantoja encontrado en la calle: "Salió de Cantora"
El cuadro, de una actuación de Isabel Pantoja, ha aparecido tirado en la urbanización de Kiko Rivera. Este podría pertenecer a Cantora, pero se desconoce cómo ha podido aparecer tirada en el jardín de un vecino del cantante.
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El 29 de mayo, un vecino de Kiko Rivera se encontró en el jardín de su casa un cuadro de Isabel Pantoja en una actuación. Una urbanización a las afueras de Sevilla en la que actualmente reside el hijo de la artista.
El cuadro estaba desprendido del marco, presumiblemente por un golpe. Según cuenta el vecino que lo encontró, parecía que alguien lo hubiera tirado.
Esto llega un mes y medio después del 'asalto' de Kiko Rivera a Cantora, en el que se llevó diferentes objetos de la casa que pertenecieron a Paquirri. Según él, era un encargo de su madre, Isabel Pantoja.
"Este cuadro salió de Cantora cuando Kiko Rivera y su novia Lola sacaron cosas de la finca", afirma Paloma García-Pelayo, que ha podido hablar con personas que han estado en la finca. Estos confirman que el cuadro presidía uno de los salones de Cantora. ¿Cómo llegó allí el cuadro? ¿Quién es el dueño?
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