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Tu cara me suena sigue arrasando: este viernes, una gala... ¡que jamás podrás olvidar!

Jesulín de Ubrique imitando a una mujer, a Daniela Romo, será uno de los platos fuertes de una noche que promete ser espectacular.

Tu cara me suena sigue arrasando: este viernes, una gala que jamás podrás olvidar

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Alberto Mendo
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El plan perfecto de este viernes por la noche es disfrutar de la nueva gala de Tu cara me suena. El programa presentado por Manel Fuentes sigue arrasando cada semana esta temporada y sorprenderá con nuevas y espectaculares imitaciones.

Habrá también muchos invitados, empezando por la mascota de Cristina Castaño. Su perrita será fundamental en esta imitación de Cher. También habrá que estar atentos al inolvidable momento de ver a Jesulín de Ubrique convertido en mujer para cantar como Daniela Romo.

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Son algunas de las grandes sorpresas de este viernes a partir de las 22.00 h en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

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