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Mejores momentos | 2 de junio

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”

El periodista, que debuta en Pasapalabra, ha empezado pagando la novatada con el pulsador pero ha terminado dándole una lección de música a su hermano.

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”

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Alberto Mendo
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Mikel López Iturriaga ha pasado en cuestión de segundos de ser un principiante en Pasapalabra a dar una lección a su hermano Juanma en La Pista. El periodista, debutante en el concurso, y el exjugador de baloncesto han dejado a un lado su relación fraternal para convertirse en rivales en el duelo que ha terminado con un divertido pique. “Tengo un rival débil”, ha bromeado el novato.

De poco le ha valido a Juanma su veteranía como invitado de Pasapalabra. Si acaso, para ser más rápido con el pulsador. Además, el año de la canción le ha traído grandes recuerdos: 1984. “¿Qué paso? ¿Dónde estaría yo?”, se ha preguntado. Los aficionados al baloncesto recuerdan que fue cuando logró la medalla de plata con la selección española en los Juegos de Los Ángeles.

Respecto al tema, el exdeportista ha reconocido a Queen pero sin llegar a recordar el título ni la letra. Mikel sí se sabía todos los detalles y ha aprovechado del rebote para hacer pleno. Le ha sido fácil teniendo en cuenta que desarrolló gran parte de su carrera profesional como periodista musical antes de especializarse en gastronomía. ¿De qué éxito de la banda británica se trata? ¡Dale al play!

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