María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!

María Parrado no ha podido tener un mejor estreno en Tu cara me suena. La gaditana se llevó el primer triunfo de la edición gracias a su deslumbrante imitación de Ana Mena con el tema ‘Carita triste’.

El pulsador ha querido que María Parrado vuelva a protagonizar una actuación movida sobre el escenario de Tu cara me suena, ya que la cantante ha tenido que imitar a una de las cantantes mexicanas más conocidas de todos los tiempos: Thalía.

María ha puesto a todo el público en pie desde el primer acorde de la canción y lo ha dado todo al ritmo de ‘Por amor’. Con su sonrisa y su desparpajo, ha conseguido transmitir la misma energía que la mexicana con este tema.

Además, durante la actuación, María Parrado ha querido interactuar con el jurado y ha bailado con Flo y se ha sentado encima de Àngel Llàcer. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!