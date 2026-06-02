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"Lo voy a recordar toda la vida": Manel Fuentes y el jurado se mojan sobre los concursantes de Tu cara me suena

El presentador y los miembros del jurado del programa nos han desvelado qué actuaciones les han emocionado más y han valorado la implicación de los concursantes de este año.

"Lo voy a recordar toda la vida": Manel Fuentes y el jurado se mojan sobre las imitaciones de los concursantes de Tu cara me suena

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Los concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena le están poniendo muy difícil al jurado la tarea de puntuar. Aunque en varias galas los cuatro miembros han coincidido en su doce, en otras, cada uno le ha otorgado la máxima puntuación a un participante diferente.

Chenoa y Flo nos han confesado que les duele darles tantos cuatros a Leonor Lavado: "Lo hace muy bien, pero luego sus compañeros van haciéndolo mejor todavía, entonces es un poco complicado darle buena nota".

Con respecto a la imitación de la edición que más les ha sorprendido de la edición, Manel Fuentes lo tiene claro: la de María Parrado como Rosalía. Àngel Llàcer, sin embargo, ha señalado otra que no olvidará nunca. ¡Descubre a cuál se refiere dándole al play al vídeo de arriba!

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