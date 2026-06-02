Muere un joven por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones

Un joven de 21 años ha fallecido esta noche en Torrelodones por un disparo con arma de fuego en la localidad madrileña durante un tiroteo. El joven de origen marroquí fue trasladado herido a un centro hospitalario donde finalmente ha fallecido.

El suceso ha ocurrido sobre las 21:30 horas en la localidad madrileña este pasado lunes. Fueron dos vecinos los que alertaron al servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid tras escuchar los disparos.

Reyerta entre dos grupos

La Guardia Civil también ha confirmado que se trató de una reyerta entre dos grupos que habían quedado para pegarse. En ese momento de la pelea, uno de ellos sacó una pistola y comenzó a disparar. Una de las balas alcanzó el pecho del joven.

La Benemérita investiga lo ocurrido y, de momento hay tres detenidos. Según varios medios, los hechos ocurrieron en un parque de la calle del Arroyo de los Viales, en las inmediaciones del colegio San Ignacio de Loyola y cerca del Centro Comercial Espacio Torrelodones.

Traslado de urgencia

El joven herido fue trasladado por varios de sus acompañantes al cercano Hospital HM Torrelodones, donde los facultativos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después. Al comprobar que presentaba una herida compatible con arma de fuego, el centro sanitario activó el protocolo correspondiente y avisó a las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil ha detenido por el momento a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo, determinar el grado de participación de cada uno de los arrestados e identificar a otros posibles implicados que habrían abandonado la zona tras la agresión.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que algunos de los presuntos responsables podrían estar vinculados a un clan dedicado al tráfico de drogas asentado en Collado Villalba, aunque por el momento esta hipótesis no cuenta con confirmación oficial.

La unidad de Criminalística ha localizado la presunta arma homicida y trabaja en la recogida de vestigios en el entorno donde se produjo la reyerta.

El suceso ha generado preocupación en el municipio por la violencia del enfrentamiento y por haberse producido en un entorno próximo a zonas frecuentadas por vecinos.

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