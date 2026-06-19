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Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

Un exconcursante de la pasada edición volverá a casa, Jesulín de Ubrique montará una fiesta en plató y el jurado lo tendrá muy difícil a la hora de votar.

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

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Patri Bea
Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado volverán a regalarnos una noche de infarto en la décima gala de Tu cara me suena.

Leonor Lavado nos hará perrear como Bad Gyal acompañada de un invitado muy especial y Martín Savi actuará con un exconcursante de la pasada edición que sabe imitar muy bien a David Bisbal.

Isabel Pantoja, Aerosmith, Depeche Mode o Florence and the machine serán otros de los artistas invitados esta noche. ¡No te pierdas la décima gala de Tu cara me suena, a partir de las 22:00h en Antena 3!

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De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

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Las imitaciones que veremos esta noche

Esta noche, J Kbello se convertirá en Aerosmith. María Parrado en Isabel Pantoja y Cristina Castaño en Florence and the machine. Leonor Lavado y Martín Savi actuarán acompañados para recrear a Bad Gyal y Juanka por un lado y a Luis Fonsi y David Bisbal por otro.

Además, Sole Giménez se meterá en la piel de Kylie Minogue, Aníbal Gómez recreará a Depeche Mode, Paula Koops será Aitana y Jesulín de Ubrique hará de S.B.S. ¡Menuda gala nos espera!

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

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