¡No te la pierdas!
Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile
Un exconcursante de la pasada edición volverá a casa, Jesulín de Ubrique montará una fiesta en plató y el jurado lo tendrá muy difícil a la hora de votar.
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado volverán a regalarnos una noche de infarto en la décima gala de Tu cara me suena.
Leonor Lavado nos hará perrear como Bad Gyal acompañada de un invitado muy especial y Martín Savi actuará con un exconcursante de la pasada edición que sabe imitar muy bien a David Bisbal.
Isabel Pantoja, Aerosmith, Depeche Mode o Florence and the machine serán otros de los artistas invitados esta noche. ¡No te pierdas la décima gala de Tu cara me suena, a partir de las 22:00h en Antena 3!
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Las imitaciones que veremos esta noche
Esta noche, J Kbello se convertirá en Aerosmith. María Parrado en Isabel Pantoja y Cristina Castaño en Florence and the machine. Leonor Lavado y Martín Savi actuarán acompañados para recrear a Bad Gyal y Juanka por un lado y a Luis Fonsi y David Bisbal por otro.
Además, Sole Giménez se meterá en la piel de Kylie Minogue, Aníbal Gómez recreará a Depeche Mode, Paula Koops será Aitana y Jesulín de Ubrique hará de S.B.S. ¡Menuda gala nos espera!
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