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De Madonna a Bruno Mars y Beyoncé: estos son los retos de la próxima gala de Tu cara me suena

Dos de los concursantes de Tu cara me suena deberán traer a un amigo para recrear dos números muy diferentes entre sí, pero con mucha personalidad.

De Madonna a Bruno Mars y Beyoncé: estos son los retos de la próxima gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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La próxima semana, se avecinan grandes números en Tu cara me suena. J Kbello deberá traer a un amigo para recrear el espectacular show de Bruno Mars y Beyoncé y Paula Koops también actuará acompañada para imitar a Nicole Kidman y Robbie Williams

Aníbal Gómez será Chimo Bayo después de robárselo a su compañera Leonor Lavado y ella nos hará viajar a la década de los 2000 con Gusanito. Con quien también volveremos al pasado será con Jesulín de Ubrique que imitará a Jarabe de Palo.

Por si esto fuera poco, María Parrado se convertirá en Olivia Dean, Cristina Castaño se meterá en la piel de Silvia Pérez Cruz, Martín Savi será Madonna y Sole Giménez se transformará en Amaral. ¡Menuda gala nos espera la semana que viene!

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