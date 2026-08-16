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¿Dejará Ferit plantada a Seyran para salvar a Abidin?: esta noche, el ‘sí, quiero’ corre peligro

Cuando todo está listo para que Ferit y Seyran se den el ‘Sí, quiero, una llamada de Kazim amenaza con hacer saltar por los aires el momento más esperado.

Seyran en Una nueva vida

¿Dejará Ferit plantada a Seyran para salvar a Abidin?: esta noche, el ‘sí, quiero’ corre peligro

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit está a punto de llegar a los juzgados para casarse con Seyran cuando recibe una llamada. Kazım le comunica que Abidin ha desaparecido después de marcharse decidido a enfrentarse cara a cara con Karam y todos temen lo peor.

Sin perder un segundo, Ferit intenta localizarlo. Al otro lado del teléfono, Abidin confirma sus sospechas: está yendo a buscar a Karam y no piensa dar marcha atrás. Ni siquiera la boda consigue hacerle cambiar de idea.

Desesperado, Ferit le suplica que espere y le envíe su ubicación para ir con él, pero Abidin se niega. Está dispuesto a jugarse la vida con tal de acabar de una vez por todas con Karam.

Con Seyran esperándolo para casarse, Ferit tendrá que tomar una decisión: seguir adelante con la boda o salir corriendo para intentar salvar la vida de su mejor amigo.

¿Dejará plantada a Seyran para evitar que Abidin caiga en la trampa de Karam? Esta noche, a las 22:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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Antena 3 » Series » Una nueva vida

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