¡Histórico! J Kbello incendia el plató de Tu cara me suena como Aerosmith

Lo de J Kbello en Tu cara me suena ya no sabemos cómo explicarlo. El gaditano no para de superarse semana a semana y en la gala pasada se convirtió en el primer tricampeón de la edición gracias a su imitación de Elvis Presley.

El pulsador no ha querido que J Kbello pegue un salto temporal muy grande de la semana pasada a esta, por lo que le ha retado a meterse en la piel de una banda de rock que surgió en la década de los setenta: Aerosmith.

Caracterizado como Steven Tyler, J Kbello ha aparecido en el escenario de Tu cara me suena para meternos desde el primer momento dentro del tema ‘I don’t want to miss a thing’. ¡Las bocas de han abierto casi desde la primera estrofa!

El público y el jurado se han levantado de sus asientos para aplaudir lo que J Kbello acababa de conseguir con su voz e interpretación. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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