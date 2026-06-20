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Gala 10 | Actuación

¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

El gaditano ha montado una auténtica fiesta en plató y se ha atrevido a cantar en inglés por primera vez. ¡Menuda actuación se ha marcado sobre el escenario de Tu cara me suena!

¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

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Patri Bea
Patri Bea
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Jesulín de Ubrique vivió una noche única en la pasada gala de Tu cara me suena. Primero, por convertirse en el vocalista de M-Clan e interpretar un tema muy conocido por todos y segundo, por ver a su compañero Aníbal Gómez recrear su videoclip de ‘Toda’.

Sin embargo, la noche lo dejó con los nervios metidos en el cuerpo al darse cuenta de que debía cantar por primera vez… ¡en inglés! Jesulín de Ubrique tenía que aprenderse el mítico ‘Follow the leader’ de S.B.S.

A pesar del reto, el gaditano ha llegado al escenario de Tu cara me suena con una actitud positiva y una energía arrolladora. No ha tardado ni diez segundos en animar al público a moverse y bailar con él.

Jesulín de Ubrique ha montado una auténtica fiesta en plató y ha disfrutado como nunca sobre el escenario. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa en la décima gala dándole al play al vídeo de arriba!

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