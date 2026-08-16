Tras leer la novela
La ilusión de Carlota Baró por dar vida a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”
La actriz interpreta a Renata, uno de los papeles clave de la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023, y se muestra entusiasmada por formar parte de una historia profundamente femenina.
Publicidad
La cuenta atrás para el estreno de Las hijas de la criada ya ha comenzado. La serie, basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y ganadora del Premio Planeta 2023, aterrizará en Antena 3 en septiembre.
Entre sus protagonistas se encuentra Carlota Baró, que da vida a Renata, un personaje fundamental dentro de esta historia. La actriz ha confesado que la novela le ha encantado y ha destacado la forma en la que Sonsoles Ónega ha construido el relato, mostrándose muy ilusionada por formar parte de esta “historia de conflictos de mujeres”.
En cuanto a la relación entre Renata y Verónica Sánchez, que interpreta a Inés, Carlota Baró ha explicado que ha trabajado esa aparente enemistad que puede surgir entre ambas a raíz de Gustavo. “Renata siente que nadie la ha mirado así”, ha subrayado la actriz al analizar el punto de partida de su personaje.
Además, la intérprete ha señalado que el universo de las meigas también está presente en la serie y que han buscado vincularlo con ese “te vas a enterar” con el que Renata amenaza a Gustavo por todo el daño que le provoca. ¡Descubre todo lo que nos ha contado Carlota Baró en el vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad