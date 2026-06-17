“Todo lo que tocas lo haces oro”: la frase de Àngel Llàcer que emocionó a María Parrado

Martín Savi ha recordado un comentario de Àngel Llàcer cuando se puso en la piel de Tom Jones, “aprende lo que tiene para dar este programa”, para J Kbello el jurado de Tu cara me suena ha tenido muchas palabras bonitas hacia él.

Sole Giménez ha bromeado sobre “cuando me dicen que soy yo, pero llegados a este punto no está mal ser una misma”, Aníbal Gómez recuerda con mucho cariño las palabras de Lolita mientras que Jesulín valora positivamente que el jurado del programa tenga en cuenta los esfuerzos que hace gala tras gala.

A Paula Koops le ha gustado que le dijeran que “es versátil”, una cualidad que le ha hecho salir de su zona de confort y María Parrado ha recordado una frase de Llácer en la que le dijo que “todo lo que toca lo convierte en oro” y Cristina Castaño se queda con una frase de Lolita, “a ti te han parido artista como a mí”, ha confesado la actriz.

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