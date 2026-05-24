La emoción se apodera de La Voz Kids en una gala llena de sorpresas y actuaciones mágicas

La tercera gala de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha vuelto a dejar una noche cargada de emoción, sorpresas y voces que ya prometen convertirse en algunas de las más especiales de la edición.

Los coaches continúan completando sus equipos en una gala marcada por los plenos, los bloqueos inesperados y actuaciones que han emocionado tanto a los artistas como al público.

La música volvió a convertirse en la gran protagonista de la noche sobre el escenario de La Voz Kids. Desde actuaciones llenas de sensibilidad hasta números cargados de energía y personalidad, los talents consiguieron poner en aprietos a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne, que cada vez tienen más difícil completar sus equipos.

Orozco conquista la noche con tres nuevas voces

Antonio Orozco fue uno de los grandes protagonistas de la gala tras sumar tres nuevas voces a su equipo: Leire, Darío y Mar. El coach apostó por perfiles muy diferentes, desde el rock y la actitud de Leire con su sorprendente versión de AC/DC hasta la sensibilidad de Darío al piano interpretando ‘La despedida’.

Uno de los momentos más especiales para Orozco llegó con Mar, que decidió cantar ‘No hay un segundo que no piense en ti’, una de las canciones más conocidas del coach. Nada más escuchar los primeros acordes, Orozco reconoció el tema y no dudó en pulsar el botón completamente emocionado.

Luis Fonsi coge carrerilla con tres nuevos artistas en su equipo

Luis Fonsi cerró la gala incorporando a Lola, Sofía y Sergio a su equipo. El coach puertorriqueño vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche con Lola, cuando decidió pulsar el botón en el último segundo tras arrepentirse de no haberse girado antes. La pequeña terminó rompiendo a llorar al descubrir que seguía dentro de La Voz Kids.

Además, Fonsi también apostó por la elegancia de Sofía cantando Edith Piaf y por la sensibilidad de Sergio, que logró un pleno de coaches con una delicada versión de ‘Stay’ de Rihanna.

Ana Mena apuesta por voces muy especiales y sufre por los bloqueos

Ana Mena continuó formando uno de los equipos más sensibles de esta edición gracias a las incorporaciones de Juliette y Lola Pérez. La coach volvió a protagonizar grandes momentos durante la noche, especialmente con Lola Pérez, cuya interpretación de ‘La mudanza’ de Niña Pastori llegó a ponerle “la piel de gallina”.

También vivió una intensa batalla por Juliette, que consiguió girar a varios coaches con su versión de ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo. Además, Ana volvió a demostrar que está dispuesta a luchar por las voces que más le emocionan utilizando incluso el superbloqueo durante la gala.

Edurne suma emoción y se lleva a una de las talents más queridas de la noche

Edurne consiguió incorporar a Miranda y Martina en una noche marcada por las emociones y las actuaciones delicadas. Miranda emocionó a la coach con una versión de ‘Angels like you’ de Miley Cyrus que consiguió el ansiado giro en el último segundo.

Por otro lado, Martina protagonizó una de las grandes actuaciones de la noche con ‘Que hablen de mí’ de Pastora Soler, logrando un pleno de coaches y desatando incluso el enfado de Ana Mena tras ser bloqueada por Orozco. Finalmente, la talent terminó eligiendo el equipo de Edurne para continuar su aventura en La Voz Kids.

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